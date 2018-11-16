В России выбрали слово года

При выборе слова были учтены частота употребления, наличие символического смысла, а также использование слова в соцсетях.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. "Шпиль" назван словом года, об этом объявил проректор Института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий, сообщает РИА Новости.

Слово "шпиль" до 2018 года использовалось относительно редко, однако в этом году оно стало одним из самых популярных, отметил Осадчий. По словам проректора, слово набрало популярность после того, как Александр Петров и Руслан Боширов рассказали о своей туристической поездке в Солсбери, чтобы увидеть, в том числе, местный собор со знаменитым шпилем.

Ранее Оксфордский словарь признал словом года прилагательное toxic ("токсичный").