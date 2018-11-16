Согласился на "расстрельный" пост: Тереза Мэй назначила нового министра по Brexit

В среду вечером правительство Великобритании после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода".

СУХУМ, 16 ноя — Sputnik. Британским министром по Brexit назначен евроскептик Стивен Баркли, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис премьера Великобритании.

Место министра по Brexit освободилось после ухода в отставку Доминика Рааба, объяснившего свое решение неодобрением чернового соглашения с ЕС по Brexit.

Баркли, которому сейчас 46 лет, ранее занимал пост младшего замминистра здравоохранения, а до этого — пост экономического секретаря минфина. Он недолгое время прослужил в армии, выпускник Кембриджа. Баркли избрался в парламент в 2010 году от северо-востока графства Кембриджшир. На референдуме 2016 года голосовал за выход Великобритании из ЕС.

Баркли работал также в финансовой сфере. В частности, в банке Barclays он возглавлял отдел по борьбе с отмыванием денег.

Как сообщает источник РИА Новости в Консервативной партии, несколько кандидатов на эту "расстрельную" должность вежливо отказались от предложения.

Баркли, ввиду его не слишком впечатляющего послужного списка, терять особенно нечего. Кроме того, знающие его лично люди отмечают лояльность нового министра правительству.

"Трудно себе представить, чтобы он делал какие-то резкие движения", — отметил источник.

В среду вечером правительство Великобритании после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода". Итогом совещания членов кабинета стала тактическая победа Терезы Мэй — ей удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета выразила несогласие с ее позицией и подала в отставку. В парламенте также недовольны положениями документа. Терезе Мэй грозит вотум недоверия.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Между тем, согласно результатам опроса Sky News, проведенного в четверг, 54% респондентов предпочитают остаться в ЕС, еще 32% высказались за выход из ЕС без соглашения, и только 14% выступают за Brexit на условиях проекта, согласованного правительством Терезы Мэй.