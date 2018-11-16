Эксперты посчитали, как отразились западные санкции на экономике России

В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики.

СУХУМ, 16 ноя -Sputnik. Западные санкции, введенные четыре года назад, привели к тому, что объем экономики России на данный момент на 6% меньше, чем мог бы быть, сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование Bloomberg Economics.

© Sputnik / Алексей Сухоруков Бояться надо не санкций: о рейтингах Moody's и реальной экономике страны

Как выяснили эксперты Bloomberg Economics, в настоящий момент ВВП России на 10% меньше, чем можно было прогнозировать в конце 2013 года.

Отмечается, что отчасти такая динамика связана с падением цен на нефть, а также внедрением в стране инфляционного таргетирования и распродажей на развивающихся рынках, однако санкции играют в этом большую роль.

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Сложившаяся ситуация, по мнению экспертов, ставит под сомнение прогнозы правительства России о том, что реформы и инвестиции приведут к росту ВВП страны более чем на 3% к 2021 году.

"Такой рост возможен, но его темп не будет устойчивым без резкого повышения производительности в экономике", — отметил Джонсон.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

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