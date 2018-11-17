План регулирования киберпространства могут принять лидеры АТЭС

Двухдневный саммит АТЭС начнется в субботу 17 ноября в Папуа-Новой Гвинее, участники намерены обсудить программу по реализации дорожной карты о госрегулировании киберпространства.

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Лидеры АТЭС рассмотрят программу по реализации дорожной карты, касающейся государственного регулирования киберпространства, в которую вошли и российские предложения, сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

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Выступая на деловом саммите АТЭС, Медведев напомнил, что Россия выдвинула ряд инициатив о сотрудничестве в цифровой сфере в рамках АТЭС.

В частности, он отметил, что речь идет об обмене опытом госрегулирования киберпространства, "поиске оптимального баланса, при котором защита данных не будет мешать бизнесу". По его словам, российские идеи нашли отражение в подготовленной в прошлом году профильной дорожной карте.

"Планируется, что рамочная программа по реализации карты будет вынесена завтра на одобрение лидеров", — добавил российский премьер.

Двухдневный саммит АТЭС стартует в субботу 17 ноября в Папуа-Новой Гвинее, российскую делегацию возглавляет премьер-министр России Дмитрий Медведев.