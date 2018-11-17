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Эмблема Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, 21 января 2018 года

Глава ВТБ назвал альтернативу экономическому форуму в Давосе

© AP Photo. Markus Schreiber
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Альтернативной Давосскому экономическому форуму может стать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), уверен глава ВТБ Андрей Костин.

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Глава банка ВТБ Андрей Костин, которому отказали в участии во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, назвал альтернативу форуму - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

Эмблема Всемирного экономического форума в Давосе.
Пресс-служба президента Украины
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"Наша позиция известна: что, естественно, если тема будет не урегулирована, то вся делегация банка не поедет на Давос. Что касается других форматов, у нас есть формат, у нас есть питерский форум международный (ПМЭФ — ред.), который, вы знаете, привлекает очень много участников из-за рубежа и лидеров государств. И в этом году присутствовал и президент Франции (Эммануэль) Макрон, и премьер-министр Японии (Синдзо) Абэ, и другие руководители из других стран", — уточнил Костин.

В то же время Костин видит возможность урегулировать вопрос с участием всех российских представителей в Давосском форуме.

"Все-таки я думаю, что есть возможность, что Давосский форум и передумает, и посмотрит на эту ситуацию по-новому. Потому что каких-то правовых оснований для их решения мы лично, мои юристы, наша команда не нашли", — добавил он.

По данным издания Financial Times, предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума, которая пройдет с 22 по 25 января. Пресс-служба ВТБ сообщила, что Костин проинформирован об отказе организаторов экономического форума в Давосе в его участии в этом мероприятии, и свою позицию по этому вопросу он изложит в виде открытого письма к участникам форума.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов. Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с президентом Швейцарии. Тем не менее, президент России Владимир Путин позднее заявил, что российские бизнесмены сами в праве решать вопрос своего участия в форуме.



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