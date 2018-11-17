Более тысячи человек пропали без вести из-за пожаров в Калифорнии

На севере Калифорнии в результате пожара Camp, начавшегося 8 ноября, погибло не менее 71 человек.

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Число жертв лесных пожаров на севере Калифорнии достигло 71, более одной тысячи человек числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC News.

© AFP 2018 / Josh Edelson Режим ЧС введен в Калифорнии из-за лесных пожаров

По данным телеканала, на данный момент площадь пожара Camp на севере штата составляет около 59 тысяч гектаров, тысячи строений разрушены.

Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали 63 человека, еще более 600 считались пропавшими без вести.

Пожар Camp начался восьмого ноября на севере Калифорнии и стал самым разрушительным в истории штата. Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров. На юге Калифорнии бушуют еще два пожара: Woolsey и Hill.

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Эвакуировали уже более 300 тысяч человек. Дональд Трамп объявил в штате режим крупного стихийного бедствия.

До сих пор наиболее разрушительным в истории Калифорнии считался прошлогодний пожар Tubbs — тоже на севере штата, ближе к побережью. Тогда он охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.