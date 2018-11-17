День третий: Молодежный театр продолжил бессрочную акцию протеста

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция протеста коллектива "Молодежки" на театральной площади в Сухуме продолжается третий день, передает корреспондент Sputnik с места события.

© Sputnik Александар Милачич Театр абсурда: Нодар Чанба о конфликте Абхаздрама и Молодежного

"Мы планируем стоять здесь, пока не достигнем компромисса, а именно установления тех театральных дней, которые приемлемы для нас – это вторник, либо среда или четверг. А также десять дней предпремьерных прогонов", - заявил руководитель Молодежного театра Аслан Еник .

Он также призвал общественность республики поддержать коллектив "Молодежки" и отметил, что с каждым днем число их сторонников увеличивается.

"Не только столица, но и представители других районов нас уже поддерживают и подходят. Наши ряды увеличиваются", - сказал Еник.

В то же время он указал на то, что желаемого результата достичь все еще не удалось. Условия предлагаемых договоров выгодны только одной стороне, подчеркнул Еник.

"Все, к кому бы мы ни подходили, относятся к нам лояльно. Это и высшее руководство, и депутаты, и Совет старейшин. Они все нас поддерживают, но, когда дело доходит до конкретных действий, ничего не происходит. Это нас настораживает. Но, думаю, что в любом случае мы придем к компромиссу", - сказал Еник.

На своей официальной странице в Facebook Молодежный театр сообщил, что акция протеста не носит политического характера.

"В наших действиях нет никакой политической подоплеки, хоть и многим хочется видеть именно этого, но нет, увольте. Это не политическая борьба и состязание за "кресло", это борьба за место под солнцем, в "солнечный день", а не в тот, который не устраивает даже тех, кто заказывает погоду", – говорится в сообщении.

Акция протеста продолжается третий день. Несмотря на дождливую погоду актеры "Молодежки" и их сторонники заявляют о том, что не намерены расходиться до урегулирования вопроса. Время от времени они уступают площадь перед Драмтеатром свадебным кортежам. Не обходится и без перерыва на перекус, который актеры организовывают, не отходя от "кассы".

Труппа Молодежного театра собралась у Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба утром 15 ноября с намерением показать свою премьеру – спектакль "Требуется лжец". Их в здание не пустили.

Руководство Драмтеатра предложило Молодежке" выступать на сцене Абхаздрама по понедельникам или пятницам, но их устраивает только вторник, среда или четверг.