Барциц: в Абхазии есть тенденция к увеличению числа недоношенных детей

Международный день недоношенных детей отмечается в мире 17 ноября, он призван привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются врачи и семьи с недоношенными детьми.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии наблюдается тенденция к увеличению числа детей, которые рождаются до 37-ой недели беременности, рассказала в эфире радио Sputnik неонатолог Сухумского роддома Амра Барцыц.

По словам врача, основная причина недоношенности – это внутриутробные инфекции у рожениц, такие как краснуха, вирус герпеса и другие.

Для того чтобы предотвратить такое развитие событий, женщине необходимо проверяться у врачей еще до беременности, подчеркнула Барциц.

"Необходимо делать анализы и УЗИ. Вылечить какую-то инфекцию во время беременности намного сложнее, чем до нее," – добавила она.

В случае, когда преждевременные роды неизбежны, необходимо обеспечить особый уход за родившимся ребенком: специальное питание, вынашивание в инкубаторе и медикаментозное лечение. По словам Барцыц, Сухумский роддом обладает не всеми этими возможностями.

"В роддоме есть инкубаторы, в которых соблюдается определенный режим температуры и влажности, это очень важно для недоношенных детей. Также с 2012 года у нас появилось дополнительное оборудование, чтобы следить за правильным дыханием детей. Помимо аппаратов нужны и определенные препараты и специальное питание. К сожалению, у нас таких возможностей нет, потому что их по международным критериям получают перинатальные центры, а мы к ним не относимся", - объяснила специалист.

После десяти дней обследования недоношенных детей в Сухумском роддоме, специалисты рекомендуют родителям вывозить малышей за пределы республики на специальном реанимобиле и в сопровождении врачей.

"К сожалению, по предписанным правилам, недоношенный ребенок может находиться у нас в роддоме в течение 10 дней, но за такой короткий срок выносить таких детей невозможно, необходим второй этап наблюдения", - рассказала Барцыц.

По словам специалиста, уход за недоношенным ребенком должен осуществляться и после выписки. В Абхазии не ведется учет недоношенных детей, но детской поликлинике врач должен обратить внимание на особенности развития ребенка, интересоваться его питанием. При правильном подходе к питанию снижается вероятность развития ДЦП, добавила Барцыц.

Международный день недоношенных детей был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми. Он отмечается в мире ежегодно 17 ноября.