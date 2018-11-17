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Сотрудники полиции. Архивное фото

Женщина совершила самоподрыв возле КПП в Грозном

© Sputnik / Евгений Одиноков
Новости
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Женщина совершила самоподрыв в Старопромысловском районе Грозного в субботу 17 ноября.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Неизвестная женщина совершила самоподрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерала полиции Апти Алаудинова.

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По его словам, около 16 часов девушка приблизилась к федеральному посту полиции номер 21. Заметив ее неадекватное поведение, несущие на посту службу правоохранители попросили остановиться и предъявить документы.

Алаудинов подчеркнул, что женщина не выполнила требование полицейских и устремилась к посту. В этот момент правоохранители заметили на ней самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел, а женщина осуществила самоподрыв.

Генерал отметил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет, поскольку удалось не подпустить преступницу к сотрудникам полиции.

В настоящее время принимаются меры по установлению личности подорвавшейся и поиску возможных сообщников. Происшествие не повлияло на ситуацию в городе. Транспорт, торговые организации работают в обычном режиме, заключил Алаудинов.

 

 



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