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Флаг Сирии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска.

Стали известны даты проведения новой встречи по Сирии в Астане

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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В статусе наблюдателей на очередную встречу по Сирии в Астане приглашены ООН и Иордания.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Очередные переговоры по нормализации ситуации в Сирии пройдут в Астане 28-29 ноября, передает РИА Новости слова главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова.

"Страны-гаранты астанинского процесса — РФ, Турция и Иран — договорились о проведении очередной, 11-й международной встречи высокого уровня по Сирии в рамках астанинского процесса 28-29 ноября", — сказал Абдрахманов.

Он отметил, что "планируется проведение этой встречи в традиционном формате с участием делегаций стран-гарантов, правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции".

"На данную встречу приглашаются в виде наблюдателей ООН и Иордания", — добавил Абдрахманов.

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Теги:
переговоры, Сирия


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