Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг пожертвовал университету 1,8 миллиарда долларов

Блумберг поступил в вуз благодаря студенческому кредиту и подработкам, и он всегда был благодарен за эту возможность учиться в университете.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Американский предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг написал в микроблоге в Twitter, что он пожертвовал своей альма-матер, университету Джонса Хопкинса, 1,8 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

"Я отдаю 1,8 миллиарда долларов университету Джонса Хопкинса в качестве финансовой помощи, чтобы принятие студентов в университет больше никогда не зависело от их материального состояния. Я хочу открыть такую же дверь возможностей, которую имел я, для поколений талантливых студентов, независимо от их финансового положения", — написал Блумберг.

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Бывший мэр написал в своей авторской статье New York Times, что при принятии документов комиссия в университетах США обращает внимание на финансовое положение абитуриента и его способность оплатить обучение в вузе. Выходит что, университет отдает предпочтение детям из более богатых семей перед абитуриентами с более высокой успеваемостью, если их семьи имеют низкие или средние доходы.

Он подчеркнул, что теперь финансовый вопрос не будет фактором при принятии решений в его альма-матер. Университет сможет предоставлять больше финансовый помощи, заменив кредиты на гранты.

Блумберг отметил, что ему удалось поступить в вуз благодаря студенческому кредиту и подработкам, и он всегда был благодарен за эту возможность учиться в университете. Он сделал первое пожертвование в размере пяти долларов в год окончания университета.

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Блумберг был мэром крупнейшего города США с 2002 по 2013 годы. В январе 2014 года он был назначен Пан Ги Муном спецпосланником ООН по вопросам городов и изменениям климата.