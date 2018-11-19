Анатолий Бибилов прибыл в Донецк на инаугурацию Пушилина

Ранее председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, наблюдавший за процессом голосования в ДНР, рассказал, что выборы прошли на высоком уровне и с большой явкой избирателей.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк для участия в церемонии инаугурации избранного главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, рассказали в понедельник РИА Новости в МИД ДНР.

"Президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов прибыл в Донецк для участия в праздничных мероприятиях, посвященных церемонии инаугурации", — подчеркнул представитель МИД ДНР.

Выборы глав и депутатов прошли 11 ноября в ДНР и ЛНР. На пост главы республики претендовали пять кандидатов, в том числе врио главы ДНР Денис Пушилин. По результатам голосования, он одержал уверенную победу на выборах главы республики, набрав более 60% голосов избирателей. Инаугурация Пушилина запланирована на 20 ноября.

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Киев многократно подчеркивал, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с Минскими договоренностями.