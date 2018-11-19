МКС отмечает двадцатилетний юбилей: Путин поздравил представителей космонавтики

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей Международной научно-практической конференции "Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития" с 20-летием создания МКС, сообщается на сайте Роскосмоса.

"Приветствую участников и гостей Международной научно-практической конференции "Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития", приуроченной к 20-летию создания МКС", — сказал президент, слова которого опубликованы на сайте Роскосмоса.

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Президент подчеркнул, что выведенная на орбиту в 1998 году Международная космическая станция вобрала в себя передовые достижения инженерно-технической мысли и перспективные технологии наиболее развитых стран — России, США, ведущих европейских держав — членов Европейского космического агентства, Канады и Японии.

"МКС стала по-настоящему глобальным проектом. Убедительно доказала, что, несмотря на политические противоречия, экономические трудности и социальные перемены, мы можем эффективно и слаженно трудиться, преодолевать сложности и находить компромиссы", — сказал Путин.

Глава государства считает, что сегодня, для того чтобы двигаться вперед, необходимо в полной мере использовать научно-технологический задел МКС для реализации новых масштабных научно-исследовательских программ изучения и освоения космического пространства. "Особенно — дальнего космоса и пилотируемой космонавтики", — уточнил президент.

"С удовлетворением отмечу, что за прошедшие годы был приобретен уникальный опыт сотрудничества при строительстве станции, подготовке и деятельности международных экипажей, в согласовании широкого спектра вопросов, связанных с безопасностью и надежностью ее эксплуатации. На МКС побывали представители 18 государств, которые провели целый ряд исследований, имеющих большое значение для развития космонавтики, ключевых отраслей мировой экономики, науки, медицины", — сказал Путин.

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Потенциал Международной космической станции еще не исчерпан для подготовки к полетам в дальний космос, считает глава научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев.

"Потенциал МКС далеко не использован. И те обсуждения, которые сегодня идут, говорят о том, что еще много лет она может быть использована для технологий нашего дальнейшего продвижения в дальний космос", — сказал он на конференции, посвященной 20-летию МКС.

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В настоящее время эксплуатация станции планируется до 2024 года, обсуждается возможность продления ее полета до 2028-30-х годов.