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Путин прибыл в Турцию по случаю окончания строительства "Турецкого потока"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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Лидеры примут участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". Церемония пройдет в режиме видеоконференции.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, где состоится встреча с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

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В акватории Черного моря подошло к концу строительство глубоководной части двух ниток газопровода. По морскому дну проложено более 1,8 тысячи километров труб. На черономорском побережье Турции близится к завершению возведение приемного терминала и объектов береговой инфраструктуры.

Затем Путин и Эрдоган проведут беседу, на которой обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних взаимоотношений, а также обменяются мнениями по важным международным вопросам.

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В текущем году лидеры России и Турции встречались уже пять раз и 17 раз общались по телефону.

© Фото: TurkStream
Турецкий поток, архивное фото

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