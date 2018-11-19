Путин прибыл в Турцию по случаю окончания строительства "Турецкого потока"

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, где состоится встреча с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости. © Sputnik / Евгений Одиноков Лавров: "Турецкий поток" по Европе возможен, если ЕС предоставит гарантии

В акватории Черного моря подошло к концу строительство глубоководной части двух ниток газопровода. По морскому дну проложено более 1,8 тысячи километров труб. На черономорском побережье Турции близится к завершению возведение приемного терминала и объектов береговой инфраструктуры.

Затем Путин и Эрдоган проведут беседу, на которой обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних взаимоотношений, а также обменяются мнениями по важным международным вопросам.

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В текущем году лидеры России и Турции встречались уже пять раз и 17 раз общались по телефону.