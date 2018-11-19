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Последствия лесных пожаров в городе Малибу в штате Калифорния.

Пожары в Калифорнии нанесли ущерб до 13 миллиардов долларов

© Sputnik / Григорий Дубовицкий
Новости
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На севере Калифорнии в результате пожара Camp, начавшегося 8 ноября, погибло не менее 80 человек.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Экономические убытки от последствий пожаров Camp и Woolsey в Калифорнии составят от 9 до 13 миллиардов долларов, передает РИА Новости со ссылкой аналитику фирмы по моделированию глобальных рисков RMS.

Как сказано в пресс-релизе фирмы, пожар Camp на севере штата оценен в 7,5-10 миллиардов, а Woolsey на юге Калифорнии — в 1,5-3 миллиарда долларов.

Калифорния, объятая пожарами
Associated Press
Более тысячи человек пропали без вести из-за пожаров в Калифорнии

В эту сумму входит ущерб собственности и транспорту, включая ущерб от огня и дыма, ущерб от прерывания хозяйственной деятельности и незапланированные расходы на проживание.

По данным компании, на данный момент суммарная площадь пожаров превысила 100 тысяч гектаров. Из-за пожаров были уничтожены более 12 тысяч домов и компаний, количество погибших составляет уже 80 человек, около 1200 человек остаются пропавшими без вести.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата. В общей сложности в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес, где эвакуация коснулась 170 тысяч человек.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.

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