22:33 19 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.01
  • EUR75.32
Поиск
Здание Интерпола

Генерал-майор МВД России может возглавить Интерпол

© AFP 2018 / FRED DUFOUR
Новости
Получить короткую ссылку
37 0 0

Ранее газета Financial Times сообщала, что Прокопчук c большой долей вероятности займет пост главы организации в 2019 году.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Газета Financial Times назвала вице-президента Интерпола, начальника НЦБ Интерпола МВД России Александра Прокопчука одним из главных кандидатов на пост президента организации, передает РИА Новости.

Избрать председателя Интерпола должны после того, как в конце сентября пропал прежний глава Мэн Хунвэй, который оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции. Выборы нового руководителя Интерпола состотся 21 ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы избрания российского кандидата на должность главы Интерпола.

"Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах", — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за выборами главы Интерпола и болеют ли за российского кандидата.

Однако Киев выразил серьезную озабоченность кандидатурой россиянина на пост руководителя Интерпола и обвинил Россию в злоупотреблении полномочиями организации.

Чемодан с пачками долларов
CC0 / Pixabay
Экс-главу Интерпола подозревают во взяточничестве

Глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что Украина проводит широкие консультации по вопросу выборов нового главы организации и рассматривает возможность приостановки членства в Интерполе, если новым главой организации станет генерал-майор МВД России Александр Прокопчук.

По словам Авакова, назначение российского кандидата главой Интерпола "абсурдно и противоречит духу и целям организации".

"Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Киев рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в Интерполе", — сказано в публикации Авакова.

Москва считает позицию украинской стороны русофобией. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что таким образом Киев демонстрирует враждебность по отношению к России и не берет во внимание профессионализм Прокопчука.

"Позиция Киева, недовольного кандидатурой генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука на пост руководителя Интерпола, продиктована русофобией и не учитывает его профессионализм. Их не волнует профессионализм, их волнует прежде всего происхождение российское. Хотя, кстати говоря, он, по-моему, даже украинец этнически и долгое время работал на Украине. Все сегодня на Украине воспринимается через русофобскую призму", - сказал Калашников.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну".

Штаб-квартира Интерпола в Лионе
© AFP 2018 / Fred Dufour
СМИ сообщили об исчезновении главы Интерпола
Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Прокопчук родился в 1961 году на Украине, Окончил Киевский государственный университет по специальности "Романо-германские языки и литература" в 1983 году, Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности "Юриспруденция" — в 2000 году. В органах внутренних дел — с 2003 года.

С 2006 по 2011 год Прокопчук был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, после чего возглавил его. В 2016 году стал вице-президентом Интерпола. Основным соперником россиянина СМИ называют кандидата от Южной Кореи Ким Чон Яна.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Карликовая многозубка
    Меньше не бывает

    Самое мелкое в мире млекопитающее — карликовую многозубку, ранее не встречавшуюся на юге России, обнаружили в Северной Осетии.

  • Автомобили патрульно-постовой службы в Баку
    Случайная пуля

    В результате конфликта, возникшего между молодыми людьми, в Баку убит известный в округе автохулиган. Но к ссоре погибший отношения не имел.

  • И.о. премьер-министра Никол Пашинян посетил боевую позицию одной из войсковой части (16 ноября 2018). Армения
    Жесткая реакция

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал ответ официального Минска на его недавнее заявление.

  • Салют в честь столетия Латвии
    "Это была катастрофа"

    Рижане и гости столицы, оказавшиеся в эпицентре столпотворения во время салюта в честь столетия Латвии, делятся в соцсетях своими впечатлениями.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    "Поехала бы на велосипеде"

    Известный экономист раскритиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за то, что она не приехала на празднование столетия независимости Латвии.

  • Снег
    Снежный коллапс

    В социальных сетях появилось видео о сложностях посадки в кишиневский автобус во время снегопада в час пик.

  • Наручники, архивное фото
    По всей строгости

    Гособвинитель попросил суд Таджикистана приговорить к пожизненному заключению главу группировки, напавшей на велотуристов в Дангаре.

  • Спички – не игрушка

    В Ташкенте задержали мужчину, вымогавшего у руководителей одного из предприятий 70 тысяч долларов и 7 тысяч коробков спичек.

  • Руководитель эстонского военно-исторического клуба FrontLine Андрей Лазурин
    Судьба солдата

    Как часто гости из-за границы и из каких государств посещают солдатские захоронения в Эстонии, рассказал глава военно-исторического клуба.

  • Карликовая многозубка
    Меньше не бывает

    Самое мелкое в мире млекопитающее — карликовую многозубку, ранее не встречавшуюся на юге России, обнаружили в Северной Осетии.

  • Автомобили патрульно-постовой службы в Баку
    Случайная пуля

    В результате конфликта, возникшего между молодыми людьми, в Баку убит известный в округе автохулиган. Но к ссоре погибший отношения не имел.

  • И.о. премьер-министра Никол Пашинян посетил боевую позицию одной из войсковой части (16 ноября 2018). Армения
    Жесткая реакция

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал ответ официального Минска на его недавнее заявление.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ледовые страсти на V этапе Гран-при по фигурному катанию
Без "фанеры": "Каданс" в Sputnik "отрепетировал" юбилейный концерт
Где живут самые высокие, низкие, полные и стройные люди
Где живут самые высокие, низкие, полные и стройные люди

Соцсети

Sputnikabkhazia