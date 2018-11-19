Генерал-майор МВД России может возглавить Интерпол

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Газета Financial Times назвала вице-президента Интерпола, начальника НЦБ Интерпола МВД России Александра Прокопчука одним из главных кандидатов на пост президента организации, передает РИА Новости.

Избрать председателя Интерпола должны после того, как в конце сентября пропал прежний глава Мэн Хунвэй, который оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции. Выборы нового руководителя Интерпола состотся 21 ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы избрания российского кандидата на должность главы Интерпола.

"Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах", — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за выборами главы Интерпола и болеют ли за российского кандидата.

Однако Киев выразил серьезную озабоченность кандидатурой россиянина на пост руководителя Интерпола и обвинил Россию в злоупотреблении полномочиями организации.

Глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что Украина проводит широкие консультации по вопросу выборов нового главы организации и рассматривает возможность приостановки членства в Интерполе, если новым главой организации станет генерал-майор МВД России Александр Прокопчук.

По словам Авакова, назначение российского кандидата главой Интерпола "абсурдно и противоречит духу и целям организации".

"Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Киев рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в Интерполе", — сказано в публикации Авакова.

Москва считает позицию украинской стороны русофобией. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что таким образом Киев демонстрирует враждебность по отношению к России и не берет во внимание профессионализм Прокопчука.

"Позиция Киева, недовольного кандидатурой генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука на пост руководителя Интерпола, продиктована русофобией и не учитывает его профессионализм. Их не волнует профессионализм, их волнует прежде всего происхождение российское. Хотя, кстати говоря, он, по-моему, даже украинец этнически и долгое время работал на Украине. Все сегодня на Украине воспринимается через русофобскую призму", - сказал Калашников.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну".

© AFP 2018 / Fred Dufour СМИ сообщили об исчезновении главы Интерпола

Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Прокопчук родился в 1961 году на Украине, Окончил Киевский государственный университет по специальности "Романо-германские языки и литература" в 1983 году, Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности "Юриспруденция" — в 2000 году. В органах внутренних дел — с 2003 года.

С 2006 по 2011 год Прокопчук был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, после чего возглавил его. В 2016 году стал вице-президентом Интерпола. Основным соперником россиянина СМИ называют кандидата от Южной Кореи Ким Чон Яна.