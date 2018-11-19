Цены стабильны: обновление плацкартных вагонов не повлияет на стоимость проезда

РЖД в ближайшие дни впервые покажут модель нового плацкартного вагона с модульными пространствами и пассажирскими местами со шторами. В вагон можно зайти, посидеть, полежать и все потрогать.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев считает, что обновленные плацкартные вагоны поездов РЖД выглядят удобными и красивыми, но на цены билетов обновление плацкарта повлиять не должно, передает РИА Новости.

"На фотографиях, представленных сегодня, модели новых вагонов, на наш взгляд, выглядят удобными и красивыми. Жизнь покажет, но должно быть все хорошо с эксплуатацией. Цены в связи с обновлённым видом вырасти не должны, потому что тарифы все утверждены уже заранее, и вид тут не при чем", — заявил Москвичев журналистам.

© Sputnik / РИА Новости Не узнать: опубликованы фото нового плацкартного вагона РЖД

"Вагоны необходимо модернизировать, конечно, а старые списывать. Сейчас время другое, скорости другие, требования к транспорту другие, поэтому и вагоны должны быть совершенно другого качества, должны быть в первую очередь удобными для пассажиров", — добавил он.

Ранее были опубликованы фотографии обновленных плацкартных вагонов. Согласно фотографиям, новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное освещение.