Наскальные рисунки Ледникового периода обнаружили во Франции

Наскальные рисунки, найденные во французской Бургундии, были созданы примерно 12 тысяч лет назад.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Во Франции ученые обнаружили рисунки времен Ледникового периода, которые разделили судьбу современных городских граффити и были закрашены работами других художников, сообщает РИА Новости со ссылкой на Live Science.

Пещеры, где нашли рисунки, находятся в Бургундии. Они давно привлекали внимание ученых, которые занимались изучением изображений XVI – XIX веков, но те лишь недавно решили проверить, не нанесены ли они поверх более старых. Так была обнаружена живопись, которую, предположительно, создали 12 тысяч лет назад.

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Исследователи заявляют, что рисунки, на которых изображены лошадь и олень, относятся к палеолиту — самому раннему периоду культурного развития человечества.