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Президент РФ В.Путин провел встречу с президентом Абхазии Р.Хаджимбой

Рауль Хаджимба и Владимир Путин встретятся в Сочи

© Sputnik / Алексей Никольский
Новости
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Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений в Сочи в среду 21 ноября.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи в среду 21 ноября в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

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© Sputnik / Алексей Дружинин
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Сообщается, что главы двух государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений.

Первая официальная встреча абхазского и российского лидеров состоялась в ноябре 2014 года. Рауль Хаджимба и Владимир Путин подписали Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве в сочинской резиденции Путина "Бочаров ручей" 24 ноября 2014 года. 

Следующая встреча на высшем уровне состоялась 15 мая 2015 года, тогда президенты Абхазии и России обсудили двусторонние отношения в Сочи. Стороны рассмотрели взаимоотношения в торгово-экономической, правоохранительной и инвестиционной сферах, а также уделили особое внимание реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного президентами в ноябре 2014 года. 

Взаимодействие в сфере экономики и безопасности России и Абхазии Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили на встрече в Москве 18 февраля 2016 года.

Президент Абхазии и президент России провели встречу в Пицунде 8 августа 2017 года. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в области организации медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии.



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