Денис Пушилин официально вступил в должность главы ДНР

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Денис Пушилин официально вступил в должность главы Донецкой народной республики, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Томас Тхайцук Денис Пушилин: нам нужно смотреть на Абхазию

Церемония инаугурации проходила в театре оперы и балета в центре Донецка. На ней присутствовали представители министерств и ведомств ДНР, делегации из России, Абхазии, Южной Осетии, ЛНР, а также политики и общественные деятели из Франции, Германии, Финляндии, Дании.

Среди приглашенных на инаугурацию, в частности, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

В ходе церемонии Пушилин принес присягу народу.

Выборы главы и депутатов в ДНР прошли 11 ноября. По их результатам главой ДНР был избран Пушилин. За него проголосовали более 60% избирателей. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.