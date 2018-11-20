Могерини: Евросоюз не занимается созданием единой европейской армии

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Евросоюз не занимается строительством "европейской армии", заявила во вторник 20 ноября глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Сергей Гунеев Меркель предложила Европе создать собственный Совет безопасности

"Мы не создаем "европейскую армию", здесь никто не занимается "европейской армией". Мы инвестируем, чтобы обеспечить странам-участницам больше возможностей для их собственной обороны и безопасности, чтобы они могли активнее и надежнее их обеспечивать в нашем регионе и в мире", — заявила Могерини журналистам.

Она отметила, что союзники по НАТО и страны-участницы ЕС в основном одни и те же страны.

"Для них было бы безумием вступать в противоречие между организациями. Я не вижу никаких рисков дублирования в нашей работе, я вижу риск фрагментации и недостаточной эффективности (в оборонных усилиях стран ЕС), и над этими вопросами мы работаем", — добавила дипломат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для обеспечения кибербезопасности. Идею поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель. В то же время, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что не видит необходимости в создании Евросоюзом дублирующих командных структур, а оборону Европы невозможно представить, в частности, без США.