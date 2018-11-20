Могерини: Евросоюз не занимается созданием единой европейской армии

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Евросоюз не занимается строительством "европейской армии", заявила во вторник 20 ноября глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает РИА Новости.
"Мы не создаем "европейскую армию", здесь никто не занимается "европейской армией". Мы инвестируем, чтобы обеспечить странам-участницам больше возможностей для их собственной обороны и безопасности, чтобы они могли активнее и надежнее их обеспечивать в нашем регионе и в мире", — заявила Могерини журналистам.
Она отметила, что союзники по НАТО и страны-участницы ЕС в основном одни и те же страны.
"Для них было бы безумием вступать в противоречие между организациями. Я не вижу никаких рисков дублирования в нашей работе, я вижу риск фрагментации и недостаточной эффективности (в оборонных усилиях стран ЕС), и над этими вопросами мы работаем", — добавила дипломат.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для обеспечения кибербезопасности. Идею поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель. В то же время, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что не видит необходимости в создании Евросоюзом дублирующих командных структур, а оборону Европы невозможно представить, в частности, без США.