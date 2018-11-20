Как правильно продаться: абхазским отельерам раскрыли приемы турбизнеса

В рамках II Туристического форума "VISIT APSNY" абхазским отельерам рассказали о том, как классифицировать туробъект и как в эпоху интернета правильно продать его услуги.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На II Туристическом форуме "VISIT APSNY" прошли лекции "Ожидаемый сервис и классификация, зачем она нужна?" и "Как продаваться самому?".

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазия на "Карте гостя": сможет ли мобильное приложение привлечь туристов

Сегодня в Абхазии плохо развита классификация отелей и гостиниц. Эксперты из России рассказали представителям абхазского турбизнеса, насколько важно ее сделать для своего объекта.

"Как практикующему отельеру, мне нужна была классификация, потому что это инструмент повышения конкурентоспособности, это инструмент для повышения продаж, это инструмент для ориентирования наших гостей на тот уровень сервиса, на те требования, которые они привыкли получать в России и находясь за границей", – объяснила эксперт Юлия Бедаш.

Многие отельеры боятся проходить классификацию, потому что их объекты будут оценивать по определенным стандартам. Но, по словам Бедаш, это не страшно, потому что хозяин, по сути, сам проводит ревизию и сам оценивает свой отель.

"Вы выбираете сначала себе тот уровень, которому соответствует ваш объект. Если ваш объект соответствует уровню двух звезд, то вы выбираете требования к двум звездам", – порекомендовала она.

Слушатель лекции Елена Клименко отметила, что в Абхазии существует Госстандарт, который непосредственно следит за уровнем гостиниц и отелей и выдает сертификацию, но отдыхающие зачастую требуют гораздо больше, чем то, что предлагает отель. Эксперт Юлия Бедаш согласилась и назвала проблему актуальной.

"Люди, насмотревшись программы "Ревизорро", начинают раскручивать отельеров на какие-то бесплатные замены блюд, бесплатное пребывание в гостинице. Такое тоже возможно. Поэтому, когда вы все понимаете и оформляете как нужно, таких проблем не возникает", – пояснила она.

Цифровая экономика для туризма

Лектор Ирина Носкова на примере отеля "Москва" в Санкт-Петербурге рассказала, как раскрутить свою гостиницу с помощью интернета.

"Главным преимуществом отеля "Москва" я считаю панорамный вид на Неву и выход в метро, не покидая здания. Но сегодня в Петербурге много четырехзвездочных отелей. Очень большая конкуренция. Что мы стали делать, чтобы продать себя? – предвосхитила вопрос слушателей Носкова. – Мы запустили адаптивную версию нашего сайта под мобильное устройство. Потому что сейчас большинство ищет через мобильники".

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурентное сотрудничество: какие уроки готов извлечь турбизнес Абхазии

По словам эксперта, сегодня важно делать не только собственный сайт, но и онлайн-систему бронирования.

"Мы подружились с компанией Тrevelin, у которой очень удобная система бронирования. Компания интересно развивается. И что самое главное, мы создали онлайн-чаты на сайте, чтобы люди не звонили нам, а сразу же писали и тратили немного средств, чтобы с нами связаться", – пояснила она.

Ирина Носкова также отметила, что важно вводить систему управления взаимоотношениями с клиентами, которая направлена на увеличение и оптимизацию продаж.

Важным пунктом эксперт назвала постоянное обновление информации на сайте и в соцсетях. Для понимания того, как продаются услуги, по словам Носковой, нужно вводить бизнес-аналитику.

"Мы должны понимать, откуда, по какой компании к нам пришел клиент. Сколько денег нам принесла та или иная компания, с которой мы сотрудничаем. Это очень удобно и полезно, – отметила она. – Мы тратим деньги, мы продаем себя, но не знаем, откуда пришел клиент. А аналитика нам это объясняет".

Эксперт добавила, то, что Абхазия имеет, – востребовано во всем мире, нужно только перейти к правильному продвижению своего турбизнеса