Группу детского сада закрыли в Сухуме из-за скарлатины

Впервые скарлатину обнаружили в детсадовской группе четырехлеток две недели назад, на этой неделе после очередной вспышки заболевания СЭС решила закрыть группу на две недели.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Среднюю группу детского сада "Соловей" в Сухуме закрыли на карантин из-за всплеска скарлатины, подтвердили корреспонденту Sputnik в столичном Управлении образования.

Впервые скарлатину в группе четырехлеток зафиксировали две недели назад. На этой неделе в группе заболели еще трое детей, после чего в СЭС Сухума решили закрыть группу на две недели.

По словам главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, закрывать весь детсад нет необходимости. Санитарный врач отметила, что другие детские сады республики проверять не будут, так как скарлатина - это не эпидемическое заболевание.

"Заболевание встречается не очень часто, но единичные случаи бывают. Заболевание начинается с температуры, боли в горле, увеличения лимфоузлов. Со второго-третьего дня добавляется сыпь розовая, захватывает лицо, руки и верхнюю часть туловища, на ногах бывает редко. Инкубационный период от одного до десяти дней, симптомы интоксикации сопровождают ребенка в течение недели, 10 дней держится высокая температура. Нужно обязательно обратиться к врачу. Прививок от скарлатины не существует", – сказала Беляева.

Скарлатина передается воздушно-капельным путем и контактно бытовым путем, как ОРЗ.