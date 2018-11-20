Путь к очеловечиванию: особенности воспитания детей у абхазов

Сария Кварацхелия, Sputnik

У абхазов с незапамятных времен сформировались определенные модели воспитания детей. Трансляция культуры, социализация, как рассказала этнолог Марина Барцыц, здесь происходит уже в раннем детстве.

В абхазской культуре существует градация понятия "ребенок" на аӡҟы (новорожденный), асаби (малыш), ахәычы (ребенок), арԥыс (парень), аҭыԥҳа (девушка).

Традиционное воспитание

У абхазов появление в доме ребенка всегда было счастьем. Словом, он купался в любви. В абхазской культуре "аӡҟы" и "асаби" входят в систему детства.

"Когда начинается воспитание ребенка? – задается вопросом Марина Барцыц. – На самом деле, все начинается с дородового периода. Дородовому и послеродовому периоду посвящена научная работа Симы Дбар. В дородовой период будущая мама не должна испытывать стресс, любое ее желание должно быть удовлетворено, если ей чего-то хочется, нельзя ей в этом отказать".

Непосредственно воспитывать ребенка начинают уже с младенчества. Воспитание проявлялось уже к трем годам, когда ребенок умел подчиняться и понимал, что можно, а что нельзя.

На ребенка нельзя было кричать и поднимать руку. Так можно было напугать его.

"В самом младенчестве, если ребенок капризничал, отвлекали его внимание. К какому-то определенному возрасту ребенок учился манипулировать взрослыми, чтобы они выполняли его желания, тогда взрослые старались переключить его внимание, по-абхазски это называется ажьжьара. Важно не путать с ажьара - обманывать. Ребенок не должен был много плакать. Тогда старшие говорили: "Что случилось, неужели вы не смогли переключить внимание ребенка?" - Старшие даже могли в знак протеста лечь спать не поев", – поясняет этнолог.

Половая идентичность

Абхазы с самого детства закладывали половую идентичность. То есть постоянно говорили: "Ты же мальчик" или же "Ты же девочка".

"Если это был мальчик, то ему все время указывали, что он мальчик. Маленький, кучерявый мальчик обижается, если обознаешься и назовешь хорошенькой девочкой, мог обидеться и твердить: "Я мужчина, я мужик". - А девочкам, наоборот, говорили постоянно: "Не дерись, не будь конфликтной". - Она маленькая, крохотная, но уже ей говорили, что она миротворец", – рассказала Марина Барцыц.

К трем годам ребенка приучали слушать взрослых. Абхазы не применяли строгие методы, не кричали на детей, не наказывали, не подвергали стрессу. Как отметила Барцыц, детские психологи говорят, что в три года у ребенка уже складывается модель взаимоотношения с социумом. Ребенка воспитывают без придирок и давления.

"Сверхэгоизм и другие вещи развиваются уже в три года. По-абхазски это звучит как "Ушьамхы дахысаанӡа дааӡа" (Воспитай ребенка, пока он не вырос выше колена). Если он вырос выше твоего колена, то уже поздно начинать воспитывать. То же самое японцы говорят, что в три года начинать воспитывать уже поздно. Уже модель закладывается. В абхазской культуре нет вседозволенности, ребенка мягко приучают. У ребенка должно быть ощущение, что он это делает по своей воле", – объяснила этнолог.

Взрослые никогда прямо не говорили, чтобы ребенок что-то сделал. Воспитывали опосредованно, могли на примерах других детей объяснить, что хорошо и что плохо. Так у ребенка складывается ощущение, что это его личный выбор, его личное мнение.

"Модель воспитания у абхазов имеет форму притчи. Есть книга "Аламыс". Это то, как должен поступать человек в определенных случаях, – добавила Марина Барцыц. – Вообще, почему не наказывали? Многие абхазы могли так и не узнать руки отца, матери. В абхазской культуре на ребенка мог руку поднять только тот, кто его родил. Очень многие проскакивали. Если даже происходило, то только в подростковом возрасте, когда появлялся подростковый нигилизм, то есть трудный подростковый возраст".

Наказывать дитя могли примерно с 11 лет, могли побить ребенка. Абхазы наказывали лишь за три вещи: антисоциальное поведение, непочтительное отношение к старшим и воровство. В остальных случаях рукоприкладство не применяли, потому что важно было воспитать ребенка с чувством собственного достоинства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба: важен не только язык, но и воспитание в абхазских традициях

"Ребенок может быть крохотным, но за него старики говорят тост стоя. Тост звучал примерно так: "Чтобы ты был достоин своего рода". Это нейролингвистическое программирование. Ребенка программируют на успех. Не парадоксален тост абхазский за поколение детей (хәҷыжәлар – детский народ). На них смотрели как на целый народ, как на будущее, потому что завтра в их руках будет будущее страны", – рассказала этнолог.

Сегодня, как отметила Марина Барцыц, теряется традиционная модель воспитания детей, но новой тоже нет.

"То есть отошли от веками выработанной модели. По абхазской философии человеком не рождаются, а становятся. И жизнь – путь к очеловечиванию. В 20 лет или в 40 еще не известно, каков собой человек. Оценку давали лишь к 70 годам, когда ты прошел все жизненные перипетии. Жизнь – это цель и путь к тому, чтобы стать человеком. И всю жизнь идет процесс самоокультуривания. Сейчас происходит то же самое, что и во всем мире. Есть проблемы социализации. Есть серьезная проблема в трансляции собственной культуры", – добавила Барцыц.

Всемирный день ребенка был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1954 году. Отмечается 20 ноября как день мирового братства и взаимопонимания детей, посвященный деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.