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Евгений Князев вошел в новый состав Совета по культуре и искусству России

© Sputnik / Евгений Биятов
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Народный артист Абхазии и России Евгений Князев вошел в состав Совета по культуре и искусству при президенте России.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Народный артист Абхазии и России, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев вошел в обновленный состав Совета при президенте по культуре и искусству, сообщает официальный сайт Кремля.  

Президент России Владимир Путин подписал Указ об утверждении нового состава Совета во вторник 20 ноября. В него вошли 55 человек, из которых в прежнем составе Совета работали 27, среди них музыканты Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, деятель театрального искусства Евгений Миронов, балерина Светлана Захарова, хореограф Борис Эйфман и другие.

Евгений Князев во время спектакля
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Заместителем председателя Совета переутвержден кинорежиссер, директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, секретарем Совета – советник Президента России Владимир Толстой.

"Определяющим критерием для включения в состав президентского Совета по культуре и искусству является личный творческий успех и безусловный профессиональный авторитет. В Совете традиционно представлены выдающиеся деятели культуры и искусства, чья деятельность получила широкое общественное признание, всероссийскую и международную известность, отмеченные высшими государственными наградами, имеющие большой стаж успешной работы в отрасли и на руководящих должностях", - говорится в сообщении.

Также утвержден новый состав президиума Совета. В нынешнем составе президиума 15 человек, восемь из которых входили в его предыдущий состав. Кроме того, утверждены руководители четырех межведомственных комиссий при Совете, формируемых для рассмотрения актуальных вопросов государственной культурной политики.

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В работе межведомственных комиссий участвуют члены Совета, представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, общественных организаций, а также творческие работники, деятели культуры и искусства, а также эксперты, не входящие в состав Совета.

Евгений Князев — народный артист России, российский актер театра и кино, ректор Театрального института имени Бориса Щукина. 6 августа 2018 года после премьеры моноспектакля "Казанова" по указу президента Абхазии Рауля Хаджимба актер был удостоен звания Народный артист Абхазии. Это был первый случай присуждения подобного звания зарубежным деятелям искусства в Абхазии. 

 

 



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