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Ситуация в Сирии

Более 400 жилых домов восстановили в сирийской Латакии

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Новости
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После окончания боевых действий в горной Латакии начали реализовывать программу восстановления жилья, за три года полностью восстановили 400 жилых домов.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Более 400 из полутора тысяч жилых домов, поврежденных в ходе войны, восстановлены в горной части провинции Латакия в Сирии, сообщает РИА Новости.

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По словам представителя местных властей Самира Ислама, программа восстановления жилья в районах горной Латакии была начата еще в 2015 году, сразу после освобождения деревень от боевиков.

"Тогда мы создали специальную комиссию, члены которой объехали все освобожденные деревни, зафиксировали разрушения и составили план работ. По этой программе отремонтировано более 400 домов в семи населенных пунктах. Всего необходимо восстановить 1,5 тысячи зданий", — отметил он.

По его словам, на первый этап восстановительных работ было потрачено более 2,6 млн долларов США.

Как отметил представитель администрации, в первую очередь ремонт производится в домах, наиболее пострадавших в ходе войны.

"В них мы восстанавливаем стены, вставляем окна, чтобы людям было куда возвращаться после войны", — добавил Самир Ислам.

Наиболее часто встречающиеся повреждения — это разбитые стены, оконные и дверные проемы. "Восстановление одного дома занимает, как правило, несколько недель", — сообщил журналистам рабочий Васим Манхал, занимающийся ремонтом жилых домов в горной Латакии.



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