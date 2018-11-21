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Кинокартина из Абхазии вошла в список экспертов премии "Золотой орел"

© Sputnik / РИА Новости
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В рекомендательный список Национальной академии кинематографических искусств и наук вошли более 30 короткометражных фильмов российских режиссеров.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Картина "Меня зовут Махаз" абхазского режиссера Инара Нармания вошла в рекомендательный список экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России за 2018 год в категорию "Лучший короткометражный фильм".

Кинофестиваль Arctic open
© Sputnik
Картина "Меня зовут Махаз" примет участие в кинофестивале "Arctic open"

В этом году в рекомендательный список попали 37 короткометражных фильмов. По словам Нармания, экспертный список Академии представляется для рассмотрения к ежегодной кинематографической премии "Золотой орел".

"Скорее всего, эксперты выбирают фильмы по призам и участиям в кинофестивалях, так как сами мы заявку не подавали. Эксперты сами нас нашли и предложили фильм к участию. Однако окончательное решение за составом "Золотого орла", которые могут выбрать лишь 2-3 картины для участия в премии. Решение будет принято в конце декабря", - объяснил Нармания.

"Золотой орел" — национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.

Картина "Меня зовут Махаз" уже становилась призером международных кинофестивалей. В августе 2018 года фильм получил приз жюри "За самобытное творческое решение" на фестивале короткометражного кино в Калиниграде, а также стал победителем Международного кинофестиваля короткометражных игровых фильмов "KONIK Film Festival" в Москве.

На Сухумском международном кинофестивале, который проходил в Абхазии, картина "Меня зовут Махаз" вошла в тройку победителей фестиваля, она завоевала третье место. Короткометражка также получила специальный приз — "Самое оригинальное прочтение новеллы".

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