Стало известно имя нового президента Интерпола

На 87 сессии генеральной ассамблеи Интерпола был избран новый президент организации, им стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Представителя Южной Кореи Ким Чон Яна избрали новым президентом Интерпола, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018 / FRED DUFOUR Генерал-майор МВД России может возглавить Интерпол

Голосование прошло на 87 сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

Кроме Ким Чон Яна, на пост претендовал генерал-майор российского МВД Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.

Выборы нового главы ведомства объявили после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он исчез в конце сентября, позже его нашли в Китае, где против него возбудили дело о коррупции.

После ухода Хунвэйя в соответствии с правилами временно исполняющим обязанности президента Интерпола стал Ким Чон Ян, который ранее занимал должность старшего вице-президента организации.