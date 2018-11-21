Нового года не будет: в чем профсоюзы Абхазии обвиняют Фонд соцстраха

IV расширенный пленум Федерации независимых профсоюзов Абхазии состоялся в Сухуме в среду 21 ноября. О том, кто "украл" новогодний праздник у детей, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Главным вопросом IV расширенного пленума Федерации независимых профсоюзов Абхазии стало взаимодействие с Фондом социального страхования. Фонд не перечисляет деньги в бюджет профсоюзной федерации. Последствия – к Новому году дети останутся без традиционных подарков и мероприятий, которые ежегодно организовывают профсоюзы. Речь идет о семи миллионах рублей, но уже три года руководство, по данным ФНП, соцстрах эти деньги придерживает. Профсоюзные деятели задались вопросом, куда уходят эти средства.

Дашь на дашь

В 1996 году председатель ФНП Азрет Айба и первый президент Абхазии Владислав Ардзинба договорились, что профсоюзы займутся вопросами социального страхования, но взамен уступят здание "Дома врача" Комитету по репатриации Абхазии. Соглашение действовало до 2003 года.

В 2003 году правительство Абхазии учредило внебюджетный Фонд социального страхования, профсоюзы были отстранены от работы фонда, но "Дом врача" не вернули.

"Тогда профсоюзы заняли жесткую позицию. После обсуждений было принято решение Правительством включать в состав правления Фонда не менее трех представителей ФНП. Также в расходную часть бюджета фонда были включены статьи, такие как оздоровление трудящихся и их семей, оздоровление детей и внешкольное обслуживание, о котором мы сейчас и говорим", - объяснил собравшимся заместитель председателя ФНП Тимур Делба.

Сотрудничество профсоюзов и Фонда продолжалось до 2015 года. Представители ФНП подчеркивают, нареканий не было.

"Мы плодотворно сотрудничали с руководителем Фонда Зурабом Малия. Периодически заключая дополнительные соглашения, отправляли людей на лечение и распределяли бюджет на прочие цели", - отметил председатель ФНП Азрет Айба.

Новый руководитель – новые проблемы

Ситуация стала накаляться в 2015 году с приходом на пост председателя Фонда соцстрахования Амирана Какалия, который перенял российский опыт и решил, что Фонд должен стать самостоятельным органом, а профсоюзы к этому никакого отношения не имеют.

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"С тех пор Какалия вместе с руководством Кабинета Министров Абхазии начали всячески ущемлять права профсоюзов. Мы приглашали представителей сюда, разговаривали, но ни к чему не пришли. Они не хотят соблюдать ни законы, ни устав профсоюза", - рассказал Айба.

С 2015 года правительство решило сократить количество представителей профсоюзов в Фонде с трех до одного.

"Тем не менее, несмотря на сложности, мы организовали более 900 оздоровительных путевок в различные здравницы. Хотя в Фонде ссылались на то, что путевок нет", – добавил председатель ФНП.

В апреле 2018 года профсоюзы обратились к президенту Раулю Хаджимба, который выслушал представителей профсоюзов и отправил вопрос для решения премьер-министру Геннадию Гагулия.

"Но мы так и не достигли результата. Премьер-министр сказал нам, что профсоюзы должны заниматься своим делом, а что делать с фондами, они решат сами. Хотя это и противоречит закону", - отметил Делба.

Кто отбирает деньги у детей

Жалобы Федерации профсоюзов на Фонд соцстраха вызвали обратную реакцию. В апреле 2015 года Генеральная прокуратура дважды проверяла бюджетные расходы федерации.

"Однако прокуроры не установили никакого нарушения в действии ФНП. Единственное, что они установили, это то, что существуют проблемы с документацией. Решение о приобретении подарков на Новый год ФНП и Фонд соцстрахования принимали самостоятельно, но так как с 2015 года соглашение более не заключается, то Фонд решил распределить эти средства на другие направления", - объяснил зампредседателя ФНП.

Федерация в свою очередь обратилась в Генпрокуратуру и все же добилась результатов.

"Мы получили документы, в которых указывалось, что действия Фонда социального страхования - это грубейшее нарушение постановления Кабинета Министров", - сообщил председатель ФНП.

Вот уже три года профсоюзы не могут понять, как распределяется бюджета Фонда соцстрахования. Ответа на вопрос они не нашли.

"Как можно отобрать семь миллионов рублей у детей? Понимаете, народ уже давит на нас и спрашивает, почему мы не организовываем праздники? А что мы можем сделать?" - обратился к пленуму Айба.

Посоветовавшись, профсоюзы пришли к мнению, что у проблемы должно быть кадровое решение, а если потребуется, то готовы выйти с ней и на международный уровень.

"Мы требуем отстранения от должности нынешнего главы Фонда социального страхования Амирана Какалия. Пока что я обращаюсь с этим заявлением внутри государства, а вынудят, пойдем дальше", - заявил Азарет Айба.

Итогом расширенного пленума Федерации независимых профсоюзов Абхазии стал документ с требованием и обращением к государству о выполнении Фондом социального страхования обязательств, предусмотренных законом и выделении семи миллионов рублей на "внешкольные" расходы. Также представители профсоюзов потребовали освободить руководителя Фонда социального страхования Амирана Какалия от занимаемой должности и включить в состав правления ФСС троих представителей ФНП. Присутствующие единогласно поддержали проект и установили сроки выполнения до 20 января 2019 года.