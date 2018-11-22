Рогозин об оборудовании на предприятиях Роскосмоса: устарело на 85%

Ранее во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя", однако система аварийного спасения экипажа сработала безупречно.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Большая часть производственного оборудования предприятий "Роскосмоса" устарело, но даже в таком состоянии российская космическая отрасль способна решать поставленные задачи, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Несмотря на то, что производственные фонды "Роскосмоса" сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%, но это вопрос только денег, станки мы поменяем, люди готовы, энтузиазма очень много. "Роскосмос" точно поднимется даже при этом соотношении средств", — сказал Рогозин.

© Sputnik / Алексей Филиппов Рогозин о новой системе спасения космонавтов: испытаем на разработчиках

Ранее Рогозин рассказывал о тяжелом экономическом положении предприятий "Роскосмоса". Так, финансовая "дыра" производителя ракет "Протон" и "Ангара" Центра имени Хруничева достигла 111 миллиардов рублей. А Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", которая выпускает пилотируемые корабли "Союз" и грузовики "Прогресс", задолжала 35 миллиардов рублей.

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При этом глава "Роскосмоса" ранее обещал, что Центр Хруничева выйдет на безубыточное производство уже в 2022 году, а с 2023 года начнет возвращать долги и выплачивать пени и штрафы.