Рогозин об оборудовании на предприятиях Роскосмоса: устарело на 85%

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Большая часть производственного оборудования предприятий "Роскосмоса" устарело, но даже в таком состоянии российская космическая отрасль способна решать поставленные задачи, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Несмотря на то, что производственные фонды "Роскосмоса" сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%, но это вопрос только денег, станки мы поменяем, люди готовы, энтузиазма очень много. "Роскосмос" точно поднимется даже при этом соотношении средств", — сказал Рогозин.
Источник рассказал о причине аварии "Союза": ошибка при сборке>>
При этом глава "Роскосмоса" ранее обещал, что Центр Хруничева выйдет на безубыточное производство уже в 2022 году, а с 2023 года начнет возвращать долги и выплачивать пени и штрафы.