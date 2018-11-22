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В России намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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В ГИБДД России собираются привлекать к административной ответственности за пьяную езду водителей, находящихся под воздействием лекарственных препаратов, не подпадающих под определение наркотических средств, но эффект от них не менее опасен.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. В ГИБДД России заявили о намерении приравнять эффект от употребления ряда лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению, сообщил RT начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков.

"В случаях употребления водителями ряда лекарств, например димедрола, медицинскими учреждениями выдается акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, управляющего транспортным средством, в котором не содержится выводов о наличии либо отсутствии опьянения. В нем лишь указываются наименование и концентрация лекарственного препарата, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований", — заявил Быков.

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Документ, выдаваемый по результатам освидетельствования, не содержит однозначного вывода о наличии или отсутствии опьянения и подобные препараты часто принимают дальнобойщики, чтобы взбодриться, рассказал представитель ведомства.

"Время пришло. В пункте 2.7 ПДД у нас есть запись, что запрещается управлять транспортным средством в том числе под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. Но в ст. 12.8 КоАП РФ, которая регламентирует ответственность за нетрезвое вождение, об этих препаратах ничего не говорится. Мы предлагаем восполнить этот пробел", — подчеркнул начальник управления ДПС.

Какие конкретно лекарства подпадут под запрет и каковы будут пороговые значения, после которых в отношении водителя будут применяться санкции, должны решать специалисты Минздрава, отметил Быков.

Инспектор Специального батальона ГИБДД на маршруте патрулирования
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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"В идеале стоило бы сделать специальные пометки на этих препаратах, чтобы автомобилисты понимали, что после их употребления за руль садиться нельзя", — подчеркнул представитель ведомства.

В Госавтоинспекции рассчитывают, что со временем будет создана всероссийская база медицинских противопоказаний, куда любой врач смог бы вносить данные о тех, кому запрещено управлять транспортным средством.

"Технически мы к этому готовы. Минздрав нас слышит, но ссылается на то, что в этом случае будет разглашение врачебной тайны. Мы это понимаем и не просим никаких лишних сведений, нам просто важно знать, можно этому человеку управлять автомобилем или нет", — добавил Быков.

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