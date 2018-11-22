В России намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. В ГИБДД России заявили о намерении приравнять эффект от употребления ряда лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению, сообщил RT начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков.
"В случаях употребления водителями ряда лекарств, например димедрола, медицинскими учреждениями выдается акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, управляющего транспортным средством, в котором не содержится выводов о наличии либо отсутствии опьянения. В нем лишь указываются наименование и концентрация лекарственного препарата, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований", — заявил Быков.
"Время пришло. В пункте 2.7 ПДД у нас есть запись, что запрещается управлять транспортным средством в том числе под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. Но в ст. 12.8 КоАП РФ, которая регламентирует ответственность за нетрезвое вождение, об этих препаратах ничего не говорится. Мы предлагаем восполнить этот пробел", — подчеркнул начальник управления ДПС.
Какие конкретно лекарства подпадут под запрет и каковы будут пороговые значения, после которых в отношении водителя будут применяться санкции, должны решать специалисты Минздрава, отметил Быков.
В Госавтоинспекции рассчитывают, что со временем будет создана всероссийская база медицинских противопоказаний, куда любой врач смог бы вносить данные о тех, кому запрещено управлять транспортным средством.
"Технически мы к этому готовы. Минздрав нас слышит, но ссылается на то, что в этом случае будет разглашение врачебной тайны. Мы это понимаем и не просим никаких лишних сведений, нам просто важно знать, можно этому человеку управлять автомобилем или нет", — добавил Быков.