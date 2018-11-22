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Завершено строительство первой очереди военного аэродрома Бельбек в Крыму

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Новости
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Строительство стратегического военного объекта было выполнено по указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России президента Владимира Путина.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Завершено строительство первой очереди военного аэродрома Бельбек в Крыму, первая посадка самолета на новую взлетно-посадочную полосу прошла успешно, передает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) длиной 3450 метров", — говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что аэродром был сдан досрочно, на месяц раньше запланированного срока строительства. Новая взлетно-посадочная полоса позволит принимать все типы воздушных судов, военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты.

"Сегодня первый всепогодный самолет военно-транспортной авиации Ан-148 произвел посадку на военном аэродроме Бельбек в Крыму", — говорится в сообщении в четверг.

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Согласно данным, на аэродромном комплексе построено пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319. Аэродром расположен в 400 метрах от побережья Черного моря.



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