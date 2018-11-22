СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Завершено строительство первой очереди военного аэродрома Бельбек в Крыму, первая посадка самолета на новую взлетно-посадочную полосу прошла успешно, передает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) длиной 3450 метров", — говорится в сообщении.
"Сегодня первый всепогодный самолет военно-транспортной авиации Ан-148 произвел посадку на военном аэродроме Бельбек в Крыму", — говорится в сообщении в четверг.
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Согласно данным, на аэродромном комплексе построено пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319. Аэродром расположен в 400 метрах от побережья Черного моря.