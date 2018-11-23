Опубликованы фото и видео с места гибели летчика Олега Пешкова в Сирии

Ранее Басманный суд заочно арестовал по этому делу девять сирийцев, их объявили в международный розыск.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Следственный комитет опубликовал на своем официальном сайте кадры осмотра мест крушения самолета СУ-24М и спасательного вертолета в Сирии в 2015 году.

На видео обломки воздушных судов со следами от разорвавшихся снарядов, а также укрепления боевиков, с которых велся огонь по российским военным.

Ранее СК сообщил, что расследование уголовного дела об убийстве террористами пилота российского бомбардировщика СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также покушении на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина.

"Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого, совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества", — отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Олег Пешков был командиром экипажа Су-24, сбитого в ноябре 2015 года турецким F-16 в небе над Сирией. Пешков успел катапультироваться, но боевики расстреляли его с земли. Мурахтина удалось спасти во время операции российской пехоты при поддержке сирийского спецназа. Погибшему летчику посмертно присвоили звание Героя России.

❗️В рамках уголовного дела об убийстве в Сирии пилота СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича в провинции Латакия следователями СК России осмотрены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы

🎥 https://t.co/ofBknukVva pic.twitter.com/a7R4Txr6d5 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 23 ноября 2018 г.

Во время спасательной операции погиб морпех Александр Позынич. Посмертно его наградили орденом Мужества.