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кадры осмотра мест крушения самолета СУ-24М и спасательного вертолета в Сирии в 2015 году. РИА Новости https://ria.ru/syria/20181123/1533347474.html

Опубликованы фото и видео с места гибели летчика Олега Пешкова в Сирии

© Фото : Следственный комитет России
Новости
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Ранее Басманный суд заочно арестовал по этому делу девять сирийцев, их объявили в международный розыск.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Следственный комитет опубликовал на своем официальном сайте кадры осмотра мест крушения самолета СУ-24М и спасательного вертолета в Сирии в 2015 году.

На видео обломки воздушных судов со следами от разорвавшихся снарядов, а также укрепления боевиков, с которых велся огонь по российским военным.

Ранее СК сообщил, что расследование уголовного дела об убийстве террористами пилота российского бомбардировщика СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также покушении на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина.

"Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого, совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества", — отметила  официальный представитель СК Светлана Петренко.

Олег Пешков был командиром экипажа Су-24, сбитого в ноябре 2015 года турецким F-16 в небе над Сирией. Пешков успел катапультироваться, но боевики расстреляли его с земли. Мурахтина удалось спасти во время операции российской пехоты при поддержке сирийского спецназа. Погибшему летчику посмертно присвоили звание Героя России.

Во время спасательной операции погиб морпех Александр Позынич. Посмертно его наградили орденом Мужества.

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