Захарова отреагировала на новые видео с подозреваемыми в Солсбери

Ранее полиция Лондона обнародовала новую видеозапись пребывания граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые кадры пребывания Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери.

"И вот, насладилась тремя короткометражными документальными фильмами о городской инфраструктуре Солсбери и двумя фотографиями незатейливой пластиковой продукции. Новые "свидетельства" неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и ее российским зеркалом, шокируют. Я уже не задаю риторических вопросов. Я утверждаю — да, вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки. Слишком банально? Ну, как умеют", — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

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В начале сентября британская сторона предъявила снимки двух "подозреваемых" в отравлении Скрипалей, утверждая, что это два офицера ГРУ — "Александр Петров" и "Руслан Боширов". При этом в Лондоне тут же оговорились, что имена ненастоящие. В Москве заявили, что эти фамилии России "ничего не говорят", и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.