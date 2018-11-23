Москалькова призвала ООН, СЕ и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с Вышинским

Ранее генсек ОБСЕ Томас Гремингер направил письмо генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, в котором сообщил, что организация следит за делом взятого под стражу на Украине Кирилла Вышинского

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы и ОБСЕ с просьбой оказать влияние на украинские власти в ситуации с арестованным руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, сообщается на сайте омбудсмена. © Sputnik / Виталий Белоусов Генсек ОБСЕ "пристально следит" за делом Вышинского

Соответствующие обращения верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович и представителю ОБСЕ по вопросам СМИ Арлему Дезиру были направлены 22 ноября.

Москалькова напомнила, что в сентябре судебное заседание по делу Вышинского было прервано из-за его плохого самочувствия, он был госпитализирован с подозрением на инфаркт.

"Прошу вас… по возможности обратиться к украинским властям с просьбой о допуске к Вышинскому независимых врачей для проведения обследования и оказания ему необходимой медицинской помощи", — говорится в обращениях.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

В сентябре заседание Херсонского городского суда, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, было прервано из-за плохого самочувствия журналиста. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО.

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Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского. Его результаты были представлены, однако защита настаивает, что обследование провели некачественно.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.