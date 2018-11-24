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Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Новости
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Исследование показало, что самые высокие запросы у жителей Приморья.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Среднестатистическому жителю Владивостока для счастья требуется 208 тысяч рублей в месяц — в этом городе у людей самые высокие материальные запросы, тогда как самые скромные пожелания озвучили жители Набережных Челнов и Оренбурга, выяснили аналитики сервиса SuperJob в рамках проведенного исследования, сообщает РИА Новости.

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© Sputnik
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Респондентам старше 18 лет задали вопрос: "Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?". Участвовали жители городов России с населением более 500 тысяч человек — всего 37 населенных пунктов. С 7 по 23 ноября 2018 года были опрошены по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 человек из других городов.

"Жители столицы Приморья оказались самыми требовательными: для счастья им необходимо около 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края", — рассказали авторы исследования.

Москва находится на втором месте рейтинга — для счастья москвичам нужно 207 тысяч рублей, что составляет 11 МРОТ, утвержденных в столице на первое ноября 2018 года.

Среднестатистический житель Ростова-на-Дону будет счастлив, получая около 203 тысячи рублей ежемесячно, что составляет более 17 МРОТ для региона.

Санкт-Петербург оказался в середине рейтинга: запросы жителей Северной столицы составляют 160 тысяч рублей в месяц или 9,4 МРОТ, что "является достаточно скромным показателем для нашего рейтинга", отмечают исследователи.

Ниже Петербурга эквивалент счастья, рассчитанный в МРОТ, только в Новокузнецке. Он составляет девять МРОТ Кемеровской области, или 136 тысяч рублей в месяц. Финансовые аппетиты жителей Набережных Челнов и Оренбурга самые скромные. Респонденты из этих городов будут счастливы, имея на руках по 116 тысяч рублей ежемесячно или чуть более 10 МРОТ для Республики Татарстан и Оренбургской области соответственно. 

Теги:
счастье, Россия, деньги


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