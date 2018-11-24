14:09 24 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.67
  • EUR74.94
Поиск
Миссия Апполон 16 на Луне, апрель 1972 года

В "Роскосмосе" предложили проверить, высаживались ли американцы на Луну

© NASA
Новости
Получить короткую ссылку
21 0 0

Ни одна страна мира в одиночку не сможет реализовать сейчас лунную программу, уверен глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время посещения в пятницу 23 ноября компании "Российские космические системы" вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном предложил проверить, были ли американцы на Луне.

"Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были. Они говорят, что были, мы проверим", — сказал Рогозин. 

По словам Рогозина, ни одна страна мира в одиночку не сможет реализовать сейчас лунную программу, поэтому он рассчитывает на сотрудничество США и России в освоении естественного спутника Земли.

Ранее Рогозин сообщил, что NASA совместно с "Роскосмосом" переработают концепцию окололунной станции в сторону более широкого участия со стороны России. Отмечалось, что российские космонавты могут высадиться на Луну после 2030 года.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

  • Президент Молдовы Игорь Додон на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
    Первые итоги

    Президент Молдовы Игорь Додон находится в рабочим визитом в России: о каких договоренностях сообщил глава республики?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Розамунд Пайк в фильме Исчезнувшая
Лучше, чем в жизни: самые привлекательные киногерои всех времен
Фабрика счастливых людей: в Парке Горького открылся каток
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia