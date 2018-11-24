В "Роскосмосе" предложили проверить, высаживались ли американцы на Луну

Ни одна страна мира в одиночку не сможет реализовать сейчас лунную программу, уверен глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время посещения в пятницу 23 ноября компании "Российские космические системы" вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном предложил проверить, были ли американцы на Луне.

"Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были. Они говорят, что были, мы проверим", — сказал Рогозин.

По словам Рогозина, ни одна страна мира в одиночку не сможет реализовать сейчас лунную программу, поэтому он рассчитывает на сотрудничество США и России в освоении естественного спутника Земли.

Ранее Рогозин сообщил, что NASA совместно с "Роскосмосом" переработают концепцию окололунной станции в сторону более широкого участия со стороны России. Отмечалось, что российские космонавты могут высадиться на Луну после 2030 года.