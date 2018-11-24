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Режиссер, актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в Варшаве.

Российский фильм "Собибор" выйдет в прокат в США

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Новости
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Фильм российского режиссера Константина Хабенского "Собибор", который повествует о событиях в нацистском лагере, покажут в американском прокате.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Российскую драму "Собибор" Константина Хабенского покажут в США, права на демонстрацию картины приобрела американская компания, сообщает РИА Новости со ссылкой на креативного продюсера фильма, главу фонда Александра Печерского Илью Васильева.

"Мы заключили сделку с американской компанией. Это будет обычный прокат. Кроме того, у нас был специальный показ фильма в Нью-Йорке и будет еще один в Лос-Анджелесе", — сказал собеседник агентства.

Фильм "Собибор" основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. Ранее организаторы "Оскара" сообщили, что картина Константина Хабенского вошла в число 87 претендентов на премию в категории "лучший фильм на иностранном языке".

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Теги:
Константин Хабенский, США, Россия, фильмы


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