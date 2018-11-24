Российский фильм "Собибор" выйдет в прокат в США

Фильм российского режиссера Константина Хабенского "Собибор", который повествует о событиях в нацистском лагере, покажут в американском прокате.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Российскую драму "Собибор" Константина Хабенского покажут в США, права на демонстрацию картины приобрела американская компания, сообщает РИА Новости со ссылкой на креативного продюсера фильма, главу фонда Александра Печерского Илью Васильева.

"Мы заключили сделку с американской компанией. Это будет обычный прокат. Кроме того, у нас был специальный показ фильма в Нью-Йорке и будет еще один в Лос-Анджелесе", — сказал собеседник агентства.

Фильм "Собибор" основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. Ранее организаторы "Оскара" сообщили, что картина Константина Хабенского вошла в число 87 претендентов на премию в категории "лучший фильм на иностранном языке".