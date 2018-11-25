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Шедевры литературы, кино и спектакли: культурные события в Абхазии на неделю

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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 26 ноября по 2 декабря. 

Культурная афиша обещает быть насыщенной. На этой неделе любителей культурного досуга ждут не только спектакли, но и вечер поэзии, и кинопоказ. 

Абхазский драмтеатр

27 ноября в 19:00 в Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба покажут спектакль режиссера Мадины Аргун "Дом Бернарды Альбы".

Спектакль Дом Бернарды Альбы
© Sputnik / Илона Хварцкия
Спектакль "Дом Бернарды Альбы"

А 29 ноября в 19:00 впервые пройдет вечер поэзии "Шедевры абхазской литературы".

РУСДРАМ

26 ноября в 19:00 в Русском театре драмы имени Искандера состоится полюбившийся всем спектакль "Все мои сыновья" по пьесе Артура Миллера.

Спектакль Игрок в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Игрок" в РУСДРАМе

29 ноября в 19:00 – "Игрок". Спектакль по роману Достоевского. Режиссер – Антон Киселюс.

Культурная площадка SKLAD

На культурной площадке SKLAD 27 ноября состоится кинопоказ "Выход через сувенирную лавку" – фильм режиссера Бэнкси.

Культурная площадка SKLAD
© Sputnik
Культурная площадка SKLAD

Ткуарчал

30 ноября в 18:00 во Дворце культуры пройдет конкурс "Ткуарчал-fest".

Ткуарчалский Дворец культуры
© Sputnik Томас Тхайцук
Ткуарчалский Дворец культуры

 



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