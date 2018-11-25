Шедевры литературы, кино и спектакли: культурные события в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 26 ноября по 2 декабря.

Культурная афиша обещает быть насыщенной. На этой неделе любителей культурного досуга ждут не только спектакли, но и вечер поэзии, и кинопоказ.

Абхазский драмтеатр

27 ноября в 19:00 в Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба покажут спектакль режиссера Мадины Аргун "Дом Бернарды Альбы".

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Дом Бернарды Альбы"

А 29 ноября в 19:00 впервые пройдет вечер поэзии "Шедевры абхазской литературы".

РУСДРАМ

26 ноября в 19:00 в Русском театре драмы имени Искандера состоится полюбившийся всем спектакль "Все мои сыновья" по пьесе Артура Миллера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Игрок" в РУСДРАМе

29 ноября в 19:00 – "Игрок". Спектакль по роману Достоевского. Режиссер – Антон Киселюс.

Культурная площадка SKLAD

На культурной площадке SKLAD 27 ноября состоится кинопоказ "Выход через сувенирную лавку" – фильм режиссера Бэнкси.

© Sputnik Культурная площадка SKLAD

Ткуарчал

30 ноября в 18:00 во Дворце культуры пройдет конкурс "Ткуарчал-fest".