Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости граница США с Мексикой будет закрыта.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп пригрозил при необходимости закрыть границу с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Сергей Гунеев Трамп рассказал, какое решение было самым сложным в президентской карьере

"Если по каким-то причинам это будет необходимо, мы закроем нашу южную границу. После десятилетий нарушений (иммиграционных законов) Соединенные Штаты больше не смогут мириться с этой затратной и опасной ситуацией!", — написал Трамп в Twitter.

Он повторил, что в страну впустят только тех, кто имеет право на получение статуса беженца.

"Мигрантов на южной границе не пустят в США, пока требования каждого из них не удовлетворит суд. Мы допустим только тех, кто въезжает в нашу страну легально. В противном случае (будет применяться) наша строгая политика "ловить и задерживать". И не "впускать" (на территорию) США. Все (нелегалы) останутся в Мексике", — пообещал президент.

Заявление президента прозвучало на фоне ситуации на мексиканской границе, где собрались тысячи выходцев из беднейших стран Центральной Америки — Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

Ранее газета Washington Post сообщила, что власти Мексики согласились на предложение администрации Трампа. Согласно так называемому предложению "Остаться в Мексике", желающие попасть в США через южную границу мигранты будут ожидать на территории Мексики решения о предоставлении им убежища.

Однако сенатор от партии "Морена" и будущая глава МВД в правительстве президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который вступает в должность первого декабря, Ольга Санчес Кордеро опровергла эту информацию.