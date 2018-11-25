11:35 25 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.67
  • EUR74.94
Поиск

Мэй: сделка по Brexit отвечает интересам всех британцев

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Новости
Получить короткую ссылку
6 0 0

Выход Великобритании из Европейского союза будет отвечать национальным интересам Великобритании, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что сделка по Brexit отвечает интересам всех британцев, как голосовавших за выход из состава ЕС, так и тех, кто хотел остаться в союзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

"Сегодня я в Брюсселе с твердым намерением договориться о сделке по Brexit с лидерами 27 стран-членов ЕС. Это будет сделка, которая отвечает нашим национальным интересам и которая работает для всей нашей страны и для всего народа, независимо от того, голосовали вы "выйти" или "остаться", — говорится в открытом письме Мэй, которое приводит газета.

Премьер напомнила, что 29 марта следующего года Соединенное Королевство покинет ЕС.

"Мы начнем новую главу в жизни нашей страны", — добавила она.

Саммит 27 остающихся в Евросоюзе государств на внеочередном заседании в воскресенье одобрит проекты договоренностей о Brexit. В конце состоится встреча с Мэй для совместного обсуждения следующих шагов.

Пляж Каталан-Бэй в Гибралтаре.
© Sputnik / Ольга Головко
Brexit решит: Гибралтар не намерен обсуждать свой суверенитет с Испанией

В начале недели сообщалось, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС, если не будет решен вопрос о переговорах по Гибралтару. После этого, 23 ноября, премьер Испании Педро Санчес сообщил, что заседание саммита в воскресенье может и вовсе не состояться, если не будет решен гибралтарский вопрос.

Однако позже сторонам все же удалось договориться. В частности, согласовано, что соглашения, касающиеся Гибралтара, должны будут заключаться между ЕС и Великобританией отдельно и с согласия Испании. По словам Санчеса, это позволит Мадриду вести прямые переговоры с Лондоном по Гибралтару.

Между Великобританией и ЕС предусмотрен переходный период в отношениях после 29 марта 2019 года и до конца 2020 года, в течение которого страна продолжит выполнять законодательство ЕС и может вести с ним переговоры по договорам о будущих отношениях. Этот переходный период может быть продлен.

Теги:
Тереза Мэй, Великобритания, Brexit


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

  • Президент Молдовы Игорь Додон на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
    Первые итоги

    Президент Молдовы Игорь Додон находится в рабочим визитом в России: о каких договоренностях сообщил глава республики?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Жилье для марсиан: дома из песка и глины для всей семьи
Наногенератор китайских ученых
Взмахнуть рукой: в Китае нашли новый способ заряжать гаджеты
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia