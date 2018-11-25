Страны Евросоюза одобрили соглашение по Brexit

Соглашение о выходе Великобритании было одобрено странами Европейского союза в воскресенье 25 ноября.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Остающиеся в Евросоюзе государства одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) на внеочередной встрече лидеров в Брюсселе, говорится в Twitter главы Евросовета Дональда Туска, сообщает РИА Новости.

"Лидеры 27 стран ЕС одобрили соглашение об отделении и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Соединенного королевства", — говорится в сообщении.

Ранее главный переговорщик от Евросоюза по Brexit Мишель Барнье рассказали о будущих отношениях с Великобританией. По его словам, Евросоюз и Лондон останутся друзьями.

Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что Британия продолжит играть важную роль для организации.

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях Brexit продолжаются с лета прошлого года.