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В Калифорнии локализовали крупнейший в истории штата пожар

© AFP 2018 / JOSH EDELSON
Новости
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Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября. В результате возгорания погибли, по последним данным, 85 человек.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Самый разрушительный в истории американского штата Калифорния пожар Camp полностью локализован, сообщает РИА Новости со ссылкой на Калифорнийский департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты.

Последствия лесных пожаров в городе Малибу в штате Калифорния.
© Sputnik / Григорий Дубовицкий
Пожары в Калифорнии нанесли ущерб до 13 миллиардов долларов

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября. В результате возгорания погибли, по последним данным, 85 человек. разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. Над тушением пожара работает более тысячи пожарных и 73 пожарных машин. Площадь возгорания составляет чуть более 62 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров своих домов лишились звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж рэпер Канье Уэст, известный шотландский актер Джерард Батлер, канадский музыкант Нил Янг и американская певица Майли Сайрус. Сообщалось, что ущерб от пожара Camp может составить 7,5-10 миллиардов долларов. 

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