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Мария Захарова

Захарова о блокировании в ООН российской повестки: западным странам не хватило мужества

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Новости
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Ранее Совбез ООН проголосовал против рассмотрения запрошенного Россией вопроса по ситуации в Керченском проливе.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала выступая на телеканале "Россия 1", что Москва сожалеет о блокировке Советом Безопасности ООН российской повестки по ситуации в Керченском проливе,

"К сожалению, к нашему огромному сожалению члены СБ и, как наш представитель сказал, не без влияния США и других западных государств не нашли в себе мужества удовлетворить российскую заявку, чтобы провести заседание Совета безопасности по повестке дня, а именно, если говорить нормальным языком, рассмотреть то, что произошло вчера в российских территориальных водах", — сказала Захарова.

Она также не исключила новых провокаций со стороны вооруженных сил Украины.

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Совбез ООН отказался обсуждать ситуацию в Керченском проливе

Захарова считает случившееся в Черном море заранее спланированной масштабной провокацией, которая включает в себя информационный компонент в виде информационной подготовки, силовое устрашение, угрозу применения силы, а затем подключение дипломатических и международно-правовых ресурсов.

"Я думаю, к сожалению, следующие разы тоже появятся, учитывая то, что происходит", — сказала Захарова.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

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