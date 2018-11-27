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Вход в здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге.

В Конституционном суде начались слушания о границе между Ингушетией и Чечней

© Sputnik / Алексей Даничев
Новости
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Конституционный суд России начал рассмотрение дела по запросу о соответствии конституции соглашения о границе между Ингушетией и Чечней, а также утвердившего его закона, передает корреспондент РИА Новости.

Подписание соглашения о границе
© Официальная страница главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова во ВКонтакте
Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией вступило в законную силу

Конституционный суд России во вторник рассматривает запрос главы республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закона, утвердившего это соглашение. Помимо Евкурова, в рассмотрении вопроса участвует глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и Народное собрание республики Ингушетия.

Однако Евкурова и Кадырова в суде представляют адвокаты.

"Участники процесса… от главы республики Ингушетия… Орлов Александр — адвокат, Романов Роман — адвокат, Арямова Валерия — адвокат… От Народного собрания республики Ингушетия… Яндиев Магомет — председатель Народного собрания республики Ингушетия… От главы Чеченской Республики… Берсункаев Гаиб — адвокат", — говорится в материалах КС.

Арка Аланские ворота при въезде в город Магас.
© Sputnik / Саид Царнаев
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Также на слушание дела приглашены парламент Чеченской Республики, полномочные представители Госдумы России, Совета Федерации и президента России, Генпрокуратуры РФ, Минюста РФ в Конституционном суде РФ, конституционный суд республики Ингушетия и Всемирный конгресс ингушского народа.

Так как глава конституционного суда Ингушетии отказался лично участвовать в слушаниях, КС России с тем, чтобы максимально полно изучить мнения участников территориального спора о границе между Чечней и Ингушетией, пригласил на рассмотрение дела в Петербурге представителя группы депутатов Народного собрания республики, инициировавших запрос в КС Ингушетии, который принял решение в их пользу.

Кадыров прокомментировал митинги в Ингушетии против договора о границе с Чечней>>

Кадыров заявил, что считает для себя закрытым вопрос о границе с Ингушетией: "закон принят, соглашение подписано". При этом в конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.

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