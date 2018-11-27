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Таможенный пост, архивное фото

Контрабанда крупной партии сигарет пресечена на границе Абхазии с Россией

© Sputnik / Игорь Зарембо
Новости
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Незадекларированная табачная продукция была изъята сотрудниками Погрануправления ФСБ России.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. На российско-абхазской границе сотрудники Погрануправления ФСБ России обнаружили 3300 блоков контрабандных сигарет. Рыночная стоимость сокрытой от контролирующих органов табачной продукции достигает 1 миллиона рублей, сообщает MaksPortal.

Контрабанда сигарет
© Фото :
"Фруктовые" сигареты: пограничники пресекли контрабанду из Абхазии в Россию

Накануне минувших выходных, в автомобильной части МАПП "Адлер", в ходе досмотра был выявлен микроавтобус Mercedes, при обследовании которого правоохранители обнаружили тайники. Они были оборудованы в полу, потолке и в рулевой панели транспортного средства.

В результате досмотра из полостей было извлечено в общей сложности 66 коробок незадекларированной продукции. Водитель пояснил, что приобрел товар у третьих лиц по 200 долларов за коробку для последующей транспортировки и продажи в Красноярске.

Транспортное средство и табачная продукция изъяты. Сигареты направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.



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