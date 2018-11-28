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Национальный совет кинокритиков США выбрал лучший фильм 2018 года

© flickr.com /
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Драма "Зеленая книга" режиссера Питера Фарелли признана Советом кинокритиков США лучшим фильмом 2018 года.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Национальный совет кинокритиков США назвал лучшим фильмом года картину американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга", Брэдли Купер получил звание лучшего режиссера за фильм "Звезда родилась", сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Deadline Hollywood.

Режиссер, актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в Варшаве.
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Титул лучшего актера отошел Вигго Мортенсену за роль Тони "Болтуна" Валлелонг в "Зеленой Книге", а лучшей актрисой стала Леди Гага, сыгравшая в фильме "Звезда родилась".

"Мы с гордостью награждаем "Зеленую книгу" как наш лучший фильм — это теплый и проникновенный взгляд на замечательную дружбу, перенесенную на экран в тот момент, когда ее история любви, сострадания и разделенной гуманности глубоко резонирует. Мы также безмерно рады присудить Брэдли Куперу (звание – ред.) нашего лучшего режиссера — он необыкновенно талантливый человек, скрывающийся за камерой, который привносит свежее и современное видение, а также (показывает – ред.) превосходное мастерство и большое сердце в классической истории "Звезда родилась", — заявила директор совета кинокритиков Энни Шульхоф.

Награждение будет проходить на гала-концерте NBR Awards 8 января 2019 года.

Издание отмечает, что Национальный совет кинокритиков США часто присуждает награды "по своему усмотрению", и имена победителей часто не совпадают с теми, кто получает Оскар.



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