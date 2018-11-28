Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма

Американский противолодочный самолет во вторник 27 ноября провел разведывательный полет в районе Крыма, приблизившись к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США во вторник 27 ноября провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на мониторинговый портал PlaneRadar.

Воздушное судно с бортовым номером 168848 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США. Оно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр.

Ранее в тот же день, судя по данным PlaneRadar, разведывательный полет в этом районе выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

В последнее время увеличилась активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны. Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.

Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный БПЛА. Этот аппарат способен выполнять патрулирование в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров.

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Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, нарушив при этом 19 и 21 статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Корабли зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, при этом не реагируя на требования российских пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.