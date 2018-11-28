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Неделя российского кино стартовала в Северной Корее

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В рамках недели российского кино, которая стартовала в Пхеньяне во вторник 27 ноября, жителям Северной Кореи покажут современные ленты российских режиссеров.

Неделя российского кино, в рамках которой жители Северной Кореи увидят современные фильмы российских режиссеров, стартовала в Пхеньяне, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в КНДР.

"В старейшем кинотеатре Пхеньяна "Тэдонмун" стартовала Неделя российского кино. Корейские зрители увидят известные художественные ленты последних лет, в частности, фильмы "Ледокол", "Салют-7", "Легенда №17". Картины будут демонстрироваться в четырех лучших кинозалах северокорейской столицы (Международный дом кино, "Рагвон", "Тондэвон", "Тэдонмун")", — говорится в сообщении.

В церемонии открытия Недели кино приняли участие известные деятели искусств КНДР, сотрудники Министерства иностранных дел Северной Кореи, Комитета по культурным связям с заграницей и другие. Перед собравшимися выступили начальник Главного управления кинематографии республики Чон Ген Нам и посол России Александр Мацегора.

В октябре в московском кинотеатре "Иллюзион" прошла Неделя корейских фильмов. Обмен лучшими лентами двух стран приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНДР, которое стороны отмечают в этом году. Организаторы мероприятий — российский Госфильмофонд, Главное управление кинематографии КНДР и посольство РФ в Пхеньяне.



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