Песков: встреча Путина и Трампа на G20 согласована и готовится

Лидеры России и США планируют встретиться на полях саммита G20, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на G20 согласована и по-прежнему готовится, никакой информации об отмене встречи с американской стороны не имеется, поэтому в Кремле исходят из того, что она состоится, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили границу России и были задержаны.

"Подготовка продолжается, встреча согласована. Какой-либо иной информации от американских визави мы не имеем", — прокомментировал Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщала, что Трамп проведет двусторонние переговоры с Путиным на саммите G20 в Аргентине.

В понедельник 26 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что дата встречи Путина и Трампа на G20 все еще прорабатывается, но подтвердил планы ее проведения. G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

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В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного положения на Украине, он заявил, что Киев пытается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил в свою очередь Песков.